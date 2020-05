Tweet on Twitter

Coronavirus, Castellacci: “I medici non vogliono partire”

Ultime Coronavirus | Enrico Castellacci, presidente dell’associazione medici del calcio, ha parlato del protocollo per riprendere il campionato.

Le parole di Castellacci

“Abbiamo già allertato i legali della nostra associazione perché facciano le loro osservazioni dopo aver dato uno sguardo al protocollo definitivo. Purtroppo ho già ricevuto molte lettere dai colleghi della Serie B, questi hanno dato la disponibilità a dimettersi, nel caso fossero queste le condizioni previste per la questione della responsabilità penale. Sono i club ad assumersi le responsabilità.

Quello che bisogna fare è nominare dei medici competenti che dovrebbero dare una mano a quelli del calcio nel fare seguire le linee guida dato che si tratta di una situazione difficile, bisogna valutare con attenzione.

La quarantena? Si crea un grosso problema, se si fosse seguito il modello tedesco sarebbe stato più semplice. Potevamo mettere in isolamento i calciatori contagiati. Qui si pensa alla riapertura del campionato, ma non ne va esclusa una prossima chiusura.