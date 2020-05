Coronavirus, Bergomi: “Sono positivo. Non sono al sicuro, il virus muta”

Coronavirus, Bergomi positivo al test

Notizie Coronavirus Bergomi positivo | Emergenza ancora alta in Italia a causa del Coronavirus. Restano alti il numero di contagi, in particolare in Lombardia e Piemonte. Tante le persone colpite anche nel mondo del calcio, tra allenatori, dirigenti, staff e soprattutto calciatori. Intanto, nelle ultime ore, è arrivata la confessione anche di un ex calciatore dell’Inter ed attualmente opinionista Sky, si tratta di Beppe Bergomi. E’ stato lo stesso Bergomi ad annunciare di essere risultato positivo al test da Covid 19 e di aver passato un mese non al massimo.

Notizie Coronavirus, le parole di Bergomi

Bergomi è stato in diretta Instagram nelle ultime ore con l’amico e conduttore radiofonico Giacomo Ciccio Valenti. L’ex calciatore ha ammesso di essere risultato positivo al test sierologico da Coronavirus effettuato circa 15 giorni fa. Bergomi ha dichiarato di essere stato male per circa un mese. Dolori fisici e freddo in particolare, ma l’ex calciatore non ha mai avuto tosse e febbre alta. A Bergomi hanno comunicato che ora potrebbe risultare immune grazie a gli anticorpi sviluppati, ma che non può ritenersi protetto al 100% poiché il virus è capace di mutare e rinforzarsi. Il peggio però per lui è passato per fortuna e ora sta bene. All’opinionista è anche stato negato il tampone, a causa delle tante richieste che ci sono ogni giorno. L’ex calciatore dovrebbe essere a posto dopo il test sierologico.