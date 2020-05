Chiellini e Balotelli: “Anche se mi hai pugnalato alle spalle, ti voglio bene”. Pace fatta?

Chiellini e Balotelli, scambio di opinioni: Mario “perdona” il difensore

Chiellini e Balotelli | Sono stati giorni tormentati quelli per lo juventino Giorgio Chiellini e Mario Balotelli, con quest’ultimo che prontamente, aveva risposto ad alcune frasi del capitano della Nazionale. A prendere voce sono stati i diversi addetti ai lavori, che si sono schierati sulla questione, alcuni criticando fortemente la scelta di Chiellini, di mettere nero su bianco alcune vicende di spogliatoio. A parlare adesso però, sono nuovamente i protagonisti della vicenda. Nel corso della puntata che andrà in onda questa sera su Italia 1, del programma ‘Le Iene’, ci sarà un servizio in merito proprio alle diatribe tra i due. E, ancora una volta, saranno le loro voci ad essere protagoniste sullo schermo. I due, grazie alla collaborazione dei giornalisti della nota trasmissione di Mediaset, proveranno a chiarirsi.

Chiellini a Balotelli: “Sbagliando si impara”. Mario: “Ti voglio bene giorgio, anche se mi hai pugnalato alle spalle”

“Ti voglio bene Giorgio”, “Ci vediamo in campo”. Sono le parole che ascolteremo stasera tra Balotelli e Chiellini, pronti a stringersi la mano – almeno virtualmente – sulla questione venuta fuori in questi ultimi giorni. E’ quel che anticipano i colleghi della Gazzetta dello Sport, con Mario Balotelli che regalerà una maglia a Giorgio, tramite la consegna dei colleghi di Mediaset. La dedica di Mario: “Anche se inaspettatamente mi hai pugnalato alle spalle, ti voglio comunque bene. Abbraccio, grande!” E la risposta di Chiellini, non manca: “Ero indeciso se inserire e raccontare alcune cose, però è sempre meglio che non raccontare nulla, mi sembra da falsi ipocriti. Mi prendo le conseguenze oggi, ci sta. Io dico che sbagliare, fa imparare tanto. A me succede ancora oggi, sbaglio e continuo a imparare”. Sarà bello dunque rivederli in campo da avversari, sapendo stringersi la mano.