Calciomercato Napoli, Zielinski rinnova fino al 2025: c’è anche la clausola

Calciomercato Napoli Zielinski Rinnovo Clausola | Il Napoli potrebbe essere completamente rinnovato la prossima stagione nonostante le difficoltà di fare calciomercato per l’emergenza Coronavirus. Mertens e Callejon non hanno ancora rinnovato, Koulibaly, Allan e Fabiàn Ruiz sono nel mirino delle big d’Europa. Due nuovi volti sono già certi di presentarsi a Castel Volturno per la prossima stagione (Rrahmani e Petagna) ma tanti altri calciatori sono nell’orbita degli azzurri.

Calciomercato Napoli, Zielinski rinnova fino al 2025

Tra cessioni e acquisti, però, c’è da tenere in considerazione anche i rinnovi contrattuali. Detto di quelli di Mertens e Callejon, il Napoli sta cercando di risolvere anche la grana Milik e quelli di Maksimovic e Zielinski. Per quest’ultimo ci sono ottime probabilità di ricevere aggiornamenti nelle prossime settimane. Gli azzurri, secondo il Corriere del Mezzogiorno, hanno trovato l’accordo con Bartolomej Bolek, agente del polacco e mancherebbe solo la firma per continuare con Zielinski fino al 2025.

Leggi anche – Calciomercato Napoli, Immobile ha detto “sì” agli azzurri

Napoli, rinnovo Zielinski: le cifre

Il nuovo accordo di Piotr Zielinski prevede un rinnovo per altri quattro anni rispetto al contratto attualmente in essere (in scadenza nel giugno 2021). Non sarà l’unica differenza, anzi. Il calciatore percepirà circa il doppio di quanto percepisce oggi: passerà a guadagnare 4 milioni annui. Inoltre si sono sciolte anche le ultime riserve che riguardavano la clausola rescissoria. De Laurentiis vuole inserire una clausola da 100 milioni e dopo un po’ di reticenza iniziale, Zielinski e il suo entourage si sono convinti ad accettare.