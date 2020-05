Tweet on Twitter

Share on Facebook

Ultime Napoli: tornano nel mirino Zapata e Ilicic

Ultime calcio mercato Napoli Zapata Ilicic Atalanta post Mertens | Gabriele Zamagna, dirigente dell’Atalanta, aveva già annunciato nei mesi scorsi che la prossima sessione di mercato (quella estiva) diversi calciatori potrebbero partire. Tra i tanti calciatori esplosi sotto la gestione Gasperini che potrebbero dire addio ci sono Josip Ilicic e Duvan Zapata. Il colombiano è finito nel mirino di grandi club come Inter, Juventus e Atletico Madrid, oltre a diversi club di Premier League. Mentre per lo sloveno ci sono soprattutto i club italiani come Roma e Napoli. Ora, il club azzurro di De Laurentiis, potrebbe tornare alla carica dei due calciatori con l’uscita di Dries Mertens.

Calciomercato Napoli: Zapata e Ilicic per sostituire Mertens, doppio colpo dall’Atalanta

Zapata ha vestito la maglia del Napoli da giovane tra il 2013 e il 2015. Da lì è cresciuto tanto, fino a diventare uno dei calciatori di riferimento del campionato italiano. Intanto, il Napoli ci pensa sul serio. Secondo Il Mattino, De Laurentiis vuole chiudere il doppio colpo con l’Atalanta in caso di uscita di Mertens. Dentro Zapata e Ilicic, per dare fisicità e qualità alla rosa di Gattuso. Lo sloveno è stato vicinissimo a vestire la maglia del Napoli già la scorsa estate. Ora bisognerà capire a che cifra il club bergamasco deciderà di vendere i due calciatori che sono considerati pezzi pregiati.