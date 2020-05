Calciomercato Napoli: Immobile avrebbe detto ‘sì’ agli azzurri

Tweet on Twitter

Calciomercato Napoli, Immobile gradirebbe l’opzione azzurra: addio imminente dalla Lazio

Calciomercato Napoli – Immobile | Per un ‘Ciro’ che va, un ‘Ciro’ che arriva. L’addio di Dries Mertens sembra sempre più concreto, ed è per questo che il Napoli ha voglia di ripartire da un nuovo ciclo. E questo, potrebbe trovarsi nel nome di Ciro Immobile, centravanti di Torre Annunziata pronto a ritornare in Campania. L’attaccante della Lazio potrebbe dire ‘sì’ al club azzurro, se dovesse effettivamente essere intavolata una trattativa tra i due club. A rivelarlo è Ciro Venerato, esperto di calciomercato e collega di Rai Sport, annunciando la notizia ai microfoni di Tv Luna.

Ultime Napoli, l’indiscrezione su Immobile: “Ciro avrebbe già fatto conoscere il suo consenso per il passaggio in azzurro”

Ci sarebbe gradimento totale da parte di Ciro Immobile, andando a vestire la maglia azzurra del Napoli. Il club partenopeo potrebbe ritrovare un nuovo ‘Ciro’ al Napoli, che andrebbe a vestire una delle due maglie importanti, che hanno fatto impazzire il popolo del San Paolo: la 17 indossata da Marek Hamsik, oppure la 9 del record di Gonzalo Higuain. L’attaccante di Torre Annunziata, secondo lo stesso Venerato, direbbe ‘sì’ al Napoli senza indugi. Se Claudio Lotito dovesse effettivamente accordarsi con Aurelio De Laurentiis, la palla passerebbe ad Immobile. E il calciatore vedrebbe nel Napoli la prima opzione, in caso di cessione imminente dal club biancoceleste.