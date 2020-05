Calciomercato Napoli, affare da 30 milioni con la Fiorentina

Il Napoli si sta muovendo nel mercato e sta imbastendo con la Fiorentina una trattativa per arrivare ad uno dei campioni viola.

Calcio mercato Napoli, assalto a Milenkovic

Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’indiscrezione arriva dalla Serbia. Aurelio De Laurentiis è pronto ad offrire ben 30 milioni per Nikola Milenkovic, polivalente difensore della Viola di 22 anni. Non sarà facile averlo, vista la folta concorrenza: appena 12 mesi fa è stata respinta addirittura un’offerta da parte del Manchester United. Ma di questi tempi, 30 milioni di euro non sono pochi ed Commisso potrebbe vacillare, pur non essendo in difficoltà economiche. L’idea non è nuova, in ogni modo. il serbo è un giocatore che Giuntoli ha sempre seguito anche quando la coppia Albiol-Koulibaly lasciava pochissimo spazio ad altre soluzioni.

Ultime Napoli, dipende tutto da Koulibaly

Più che altro, cifre così elevati saranno spendibili per gli azzurri soltanto in caso di addio di Koulibaly. E benché sembri un copione scritto ormai da più di qualche stagione, quest’estate il mercato sarà completamente diverso dopo la pandemia. E quindi i 100 milioni richiesti da De Laurentiis, che in tempi normali sarebbero stati forse la corretta valutazione del centrale, adesso potrebbero sembrare forse troppi. Kalidou tuttavia è stato chiaro, vuole un top club. Rifiutate le proposte di Everton e Tottenham, resta solo una big capace di accontentare tutti.