Calciomercato Milan, Upamecano lontanissimo: Zidane lo vuole al Real

Calciomercato Milan: anche il Real su Upamecano

Calcio Mercato Milan Real | Il calciomercato del Milan continua ad andare avanti, e in vista della prossima stagione sembra essere in atto una vera e propria rivoluzione, partendo dall’allenatore, fino ad arrivare in tutti i vari reparti della squadra. I rossoneri vorrebbero andare a rinforzarsi in difesa, e nel mirino c’è finito già da un bel po Upamecano, difensore del Lipsia e nel giro della Nazionale francese. Il giocatore ha stregato l’Europa grazie alle sue prestazioni e alla sua velocità, e non è un caso che i principali top club lo abbiano già messo sul taccuino.

Tra questi anche il Real Madrid, che a quanto pare è pronto a far concorrenza proprio al Milan: stando a quanto riportato da AS, Zidane lo vorrebbe fortemente nella sua squadra. Una pretendente di altissimo livello, pronta a spazzare via tutte le avance del Diavolo. Per ora sembra davvero difficile per il Milan, costretto ad inseguire e a convincere Upamecano con un’offerta irrinunciabile.

News Milan: anche il Bayern su Upamecano

Upamecano è un obiettivo concreto per il Milan, il quale però sarà costretto a guardarsi le spalle dal Real Madrid e non solo. Anche il Bayern Monaco infatti è interessato, e già nelle scorse settimane si parlava di una trattativa in stato avanzato.