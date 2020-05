Ultime Lazio: si punta tutto su Dendoncker

Calcio mercato Lazio Dendoncker Wolves ultime | Leander Dendoncker, centrocampista del Wolves, è considerato uno dei migliori nel suo ruolo attualmente in circolazione. L’ex Anderlecht classe 1995 è finito nel mirino dei club di Serie A da tantissimo tempo. Gli scorsi preliminari di Europa League, il calciatore è stato decisivo nella sfida tra Wolverhampton e Torino, dove con il gol dell’2-1 ha messo fuori dai giochi i granata. Intanto, sul calciatore belga, ora c’è anche la Lazio di Lotito, che si prepara alla prossima stagione con il ritorno in Champions League. Igli Tare è a lavoro per rinforzare la squadra di Simone Inzaghi con un colpo importante per il centrocampo.

Calciomercato Lazio: obiettivo Dendoncker, Lotito pronto allo sforzo

Il tuttofare di centrocampo del Wolverhampton, Leander Dendoncker, in passato è stato seguito anche dal Milan che più volte è andato vicino al suo acquisto. Intanto, come riporta calciomercato.com, Lotito è in ottimi rapporti con Jorge Mendes, che da anni gestisce gli affari dei Wolves e potrebbe facilitare l’affare per l’acquisto del giovane centrocampista. Lazio e Wolverhampton potrebbero chiudere l’operazione tra i 20 e i 25 milioni di euro. Ora starà a Lotito fare uno sforzo maggiore, considerando che l’acquisto più costoso di sempre della sua Lazio è stato Mauro Zarate per 20 milioni. I biancocelesti sembrano decisi a puntare forte sul colosso belga per la prossima stagione e rendersi protagonisti ancora in Serie A e provare a fare lo stesso ai gironi di Champions League.