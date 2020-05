Sta per diventare realtà una delle trade più calde del prossimo mercato: Barcellona e Juventus stanno approfittando di questo stop per muovere i passi decisivi nella trattativa. Pjanic in Spagna e Arthur in Italia, sta per diventare realtà.

Calcio mercato Juve, Pjanic ha già detto sì al Barça

A rivelare le ultime in casa bianconera questa mattina è Tuttosport. Non che il bosniaco voglia lasciare la Juve a tutti i costi, ma secondo il quotidiano si è già mentalizzato nel giocare con la maglia blaugrana la prossima stagione. Magari vincere qualche trofeo on questa, magari la Champions. E poi andare via, verso un ricco stipendio. Perché in Spagna guadagnerebbe una cifra tra gli 8 e i 9 milioni all’anno: impossibile che Paratici gli offra la stessa cifra, arrivato com’è alla soglia dei 30 anni. Anzi, la Vecchia Signora vuole alleggerire il monte ingaggi e gli attuali 7 milioni annui di Pjanic sono un po’ troppi.

IN AGGIORNAMENTO