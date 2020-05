Sta per diventare realtà una delle trade più calde del prossimo mercato: Barcellona e Juventus stanno approfittando di questo stop per muovere i passi decisivi nella trattativa. Pjanic in Spagna e Arthur in Italia, sta per diventare realtà.

Calcio mercato Juve, Pjanic ha già detto sì al Barça

A rivelare le ultime in casa bianconera questa mattina è Tuttosport. Non che il bosniaco voglia lasciare la Juve a tutti i costi, ma secondo il quotidiano si è già mentalizzato nel giocare con la maglia blaugrana la prossima stagione. Magari vincere qualche trofeo on questa, magari la Champions. E poi andare via, verso un ricco stipendio. Perché in Spagna guadagnerebbe una cifra tra gli 8 e i 9 milioni all’anno: impossibile che Paratici gli offra la stessa cifra, arrivato com’è alla soglia dei 30 anni. Anzi, la Vecchia Signora vuole alleggerire il monte ingaggi e gli attuali 7 milioni annui di Pjanic sono un po’ troppi.

Scambio Pjanic-Arthur, le cifre della trattativa

Così il nome di Arthur Melo potrebbe mettere tutti d’accordo. Innanzitutto il bilancio delle due società, che con uno scambio alla pari realizzerebbero comunque delle plusvalenze importanti, visto che valutano entrambi i cartellino almeno 50 milioni di euro. In più il brasiliano, che secondo Messi è il nuovo Xavi, guadagna molto del bosniaco e per questo sarebbe perfetto per il New Deal bianconero. Se fino a questo momento era il pezzo mancante nella trattativa, nelle ultime ore, assieme al padre che ne cura gli interessi, sta giungendo alla conclusione che accettare la Juventus sarebbe la cosa migliore per lui. Ma lo scambio Arthur-Pjanic non è il solo affare che Barça e Juve stanno mettendo in campo…