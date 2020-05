Calciomercato Juventus: retroscena incredibile su Pjanic

Calciomercato Juventus: retroscena Pjanic-Manchester

Ultime Juventus, Miralem Pjanic pronto per il Barcellona. Il nome del calciatore bosniaco continua a tenere banco in chiave mercato.

L’ex Roma potrebbe presto lasciare la Juventus per trasferirsi al Barcellona. L’asse di mercato potrebbe portare Arthur in bianconero.

L’ex Roma non è più al centro del progetto tecnico di Sarri e molto probabilmente lascerà la Serie A in estate.

Il calciatore avrebbe già accettato le avances del Barcellona. Come riportato da ‘Sport’, in Spagna, ci sarebbe anche un retroscena importante in merito. Su di lui c’era anche il Manchester United, ma il giocatore avrebbe detto di no ai ‘Red Devils’ per un motivo chiaro.

Pjanic avrebbe scelto di non accettare il passaggio in Premier una volta saputo dell’interessamento del club blaugrana. Si tratta per lui, evidentemente, di un’occasione importantissima per la personale crescita.

Ultime Juventus: Pjanic pedina di scambio

In teoria il calciatore sarebbe potuto anche rientrare nell’affare Pogba con il Manchester United. Tuttavia l’occasione di andare a giocare con il Barcellona per il calciatore era troppo ghiotta per rifiutare. Per questa ragione la Juventus, se volesse tentare l’assalto a Paul Pogba, deve trovare altri calciatori da scambiare per abbassare le pretese economiche del club inglese nei confronti del campione del mondo.