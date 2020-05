Calciomercato Juventus: Pellegrini torna nel mirino

Calciomercato Juventus: Pellegrini può arrivare

Notizie Juventus, Lorenzo Pellegrini torna nel mirino. Come riportato da Calciomercato.com, la Juventus sarebbe interessata a Lorenzo Pellegrini.

Il centrocampista offensivo classe 1996, attualmente in forza alla Roma, in estate potrebbe andare via per esigenze di bilancio. Nel corso di questa stagione, il 23enne ha riportato una frattura al metatarso.

L’infortunio lo ha costretto ai box per un mese, ma in sole 18 presenze è riuscito a convincere Fonseca.

Nonostante tutto il suo rendimento è stato molto positivo con ben 9 assist, ed un gol realizzato.

Ad oggi per la Roma il problema è la clausola rescissoria del calciatore che ammonta ad “appena” 30 milioni di euro.

Una cifra interessante visto l’emergenza. Tuttavia la Vecchia Signora dovrà battere la concorrenza del Psg, altra compagine interessata al calciatore capitolino.

Ultime Juve: la Roma deve vendere

Il club giallorosso in estate, senza piazzamento in Champions League sarà costretta vendere almeno un gioiello. Il riscatto di Smalling risulta complicato e gli stipendi più pesanti dovranno essere abbattuti. A rischio anche la posizione di Zaniolo che è il calciatore in organico che in questo momento avrebbe il valore di mercato più alto. La sua cessione, dunque, permetterebbe di sanare il bilancio dei capitolini come successo con Manolas e Salah nelle scorse stagioni.