Calciomercato Juventus: in estate può arrivare dal Chelsea

Notizie Juventus, in estate colpo dal Chelsea. Come riportato in Inghilterra, la Juventus può sorridere. Arrivano, infatti, buone notizie in ottica mercato per la Juve.

Il Chelsea avrebbe deciso di mettere Emerson Palmieri in vendita, visto il poco spazio concesso fino ad oggi dal tecnico Lampard. Il giocatore è da tempo nel mirino del club bianconero, che vede in lui l’erede perfetto di Alex Sandro.

Il brasiliano ex Porto, infatti, è tra i possibili partenti. Il calciatore ha molto mercato e a Torino Sarri può farne facilmente a meno. Arrivato dal club lusitato per circa 30 milioni di euro, la sua cessione frutterebbe ai bianconeri una ricca plusvalenza.

Il tecnico, invece, con l’arrivo di Emerson Palmieri (che ha già allenato a Londra) si sentirebbe coperto in quel ruolo.

Per questa ragione la Juventus in estate è pronta al cambio in corsia.

Ultime Chelsea, parte la svendita

Oltre all’ex Roma, la società londinese avrebbe deciso di liberarsi anche di Zouma, Barkley e Batshuay.

Con Lampard, infatti, sarà rivoluzione. Oltre a questi nomi, infatti, anche Willian e Pedro andranno via a parametro zero. A sorpresa resterà a Londra Giroud. Per l’attaccante, infatti, la società ha deciso di esercitare l’opzione per il rinnovo di contratto.