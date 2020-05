Calciomercato Juve, pazienza finita col ritorno di Rabiot: sarà addio?

Adrien Rabiot assieme a Gonzalo Higuain è latitante per la Juventus, che ha ordinato il ritorno a Torino per gli allenamenti: e se ci fosse il mercato dietro il suo rifiuto?

Calcio mercato Juventus, i malumori di Rabiot

A porsi la domanda è anche l’edizione odierna di Tuttosport. In questo momento il francese si trova in Costa Azzurra, a pochi kilometri da Torino, che tuttavia non è intenzionato a percorrere. Un po’ come Higuain, che tuttavia non vive una situazione familiare facile a causa dei problemi di salute della madre ed un in un certo senso giustificato. Il comportamento del francese invece comincia a stancare la dirigenza. Non c’è stata alcuna violazione formale, attenzione. Quando il club ha richiamato tutti a rapporto, non ha fissato una data. Ha chiesto di tornare quanto prima possibile. Ma se anche Cristiano Ronaldo si è fatto due conti e ha deciso di partire in tempo per poter prendere parte alle (eventuali) sessioni di gruppo il 18 maggio, perché non l’ha fatto anche Rabiot?