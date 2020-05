Calciomercato Juve: clamoroso Higuain, può ritirarsi a fine anno

Notizie Juventus, Higuain pensa al ritiro?

Ultime calcio mercato Juventus Higuain ritiro | Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus, ancora non è tornato in Italia. L’argentino è rientrato in patria nei mesi scorsi con l’arrivo del Coronavirus. La Juve ha convocato tutti i calciatori nuovamente a Torino, ma l’argentino e Rabiot sono gli unici due a non essere ancora rientrati per riprendere gli allenamenti. Intanto, sul classe 1987 (33 anni a dicembre) hanno messo gli occhi diverse squadre, visto il suo contratto in scadenza nel 2021. Il rinnovo con la Juventus non arriverà. L’idea dei bianconeri è di cederlo la prossima estate, ma il calciatore vorrebbe restare fino al termine del contratto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la separazione a fine stagione sembra ormai annunciata, ma tra River Plate e MLS potrebbe arrivare una clamorosa decisione a sorpresa, ovvero il ritiro dal calcio giocato.

Calciomercato Juve: clamoroso, Higuain può ritirarsi

Da scartare l’ipotesi di un suo possibile approdo all’Atletico Madrid. Dunque, al momento, restano River Plate e MLS, due idee che non stuzzicano più di tanto l’argentino. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nonostante il suo contratto in scadenza 2021, il calciatore potrebbe dire addio a calcio già al termine di questa stagione. Se la Juve spingerà per mandarlo via e non ci saranno progetti interessanti, il calciatore si ritirerà dal calcio anticipatamente.