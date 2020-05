Calciomercato Inter: Tolisso via dal Bayern

Notizie Inter, Tolisso può arrivare. Il centrocampista francese è in uscita dal club tedesco. Corentin Tolisso vuole lasciare il Bayern Monaco.

Come riportato da Sky Sport, il calciatore in estate andrà via. Il club tedesco ha deciso di cedere il proprio centrocampista.

La volontà di entrambi sembra quella di separarsi a fine anno. Il Bayern intende far cassa per arrivare a Sané o Havertz, il giocatore francese invece ha capito che avrà poco spazio.

Su Tolisso è spuntato qualche settimana fa l’interesse dell’Inter, soprattutto nell’ambito dell’affare Ivan Perisic.

Il croato è in prestito in Bundesliga e dovrà essere riscattato dai tedeschi. Al momento però come riporta Sky non c’è stato alcun contatto tra i due club per parlare del futuro del francese. La cifra richiesta è molto alta, la volontà di Tolisso potrebbe fare la differenza.

Ultime Inter: Conte cerca un incursore

La volontà di Antonio Conte è quella di avere a disposizione un calciatore in grado di garantire qualche gol in più a centrocampo. L’ex Lione, che a Monaco ha preso il posto di Vidal, sarebbe per caratteristiche perfetto. Il pallino di Conte resta Vidal, ma l’ad Marotta non sembra convinto di affondare il colpo.