Calciomercato Inter, Lautaro vicino al Barcellona: si chiude, manca una contropartita

Calciomercato Inter: Lautaro-Barcellona, manca pochissimo per chiudere

Calcio Mercato Inter Lautaro | Il mercato di Serie A continua ad andare avanti, e lo fa a ritmi altissimi. Le principali big del nostro campionato si stanno attivando parecchio sia per quanto riguarda i colpi in entrata che quelli in uscita, e in questi ultimi giorni pare stiano arrivando voci sempre più forti sul futuro di Lautaro Martinez. L’Inter vorrebbe blindare il suo gioiello, ma il pressing del Barcellona si fa ogni giorno sempre più intenso, tanto da far quasi rassegnare i nerazzurri. La trattativa con molte probabilità sarà completata nel giro di poco, e pare che manchi ormai pochissimo affinchè ci possa essere il passaggio del Toro ai blaugrana.

L’accordo è stato quasi trovato, e soltanto un ultimo tassello completerà il tutto: stando a quanto riportato da cm.it infatti, le due squadre starebbero trattanto sull base di 60 milioni di euro più due contropartite, ma ci sono ancora dubbi sul secondo giocatore da mettere sul tavolo. Il primo sarebbe Vidal, mentre l’altro potrebbe essere uno tra Semedo ed Emerson, vista soprattutto l’esigenza dell’Inter di rinforzarsi sulle fasce.

Ultime Inter: Lautaro parte, si punta Werner

La cessione di Lautaro è sempre più vicina, e l’Inter avrebbe già pensato a come sostituirlo. Si parla soprattutto di Werner, attaccante tedesco del Lipsia. Il giocatore sarebbe l’obiettivo principale, e solo l’addio del Toro sbloccherebbe la trattativa.