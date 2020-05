Calciomercato Inter: il Barcellona compra Cancelo per i nerazzurri

Cosa non si fa per raggiungere i propri sogni? Il Barcellona è disposto ad intavolare una trattativa con il Manchester City per riportare Cancelo all’Inter pur di realizzarli.

Calcio mercato Inter, l’affare Cancelo

Già da qualche giorno si mormora della voglia dei nerazzurri di riportare l’esterno a Milano. Come riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, potrebbero trovare un alleato insperato nel Barcellona. I blaugrana sono disposti a scambiare Semedo con i Citizens pur di arrivare a Cancelo, valutando entrambi i cartellini 50 milioni. Il connazionale di CR7 era stato protagonista l’anno scorso di un difficile affare tra Manchester City e Juventus, che ha poi portato all’arrivo in Italia di domani. Ma tornare in nerazzurro, dove ha vissuto la migliore tra le sue annate recenti, è un’opzione sempre più stuzzicante per il portoghese.

