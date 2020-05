Calciomercato Genoa, Pandev: “Salvo il Grifone e mi ritiro”

Ultime Genoa: Goran Pandev annuncia il ritiro

Calciomercato Genoa Pandev ritiro calcio | Goran Pandev, attaccante classe 1983 del Genoa è pronto a dire addio. Carriera incredibile del macedone, capace di mettere in bacheca ogni tipo di trofeo con il club nerazzurro. Proprio vicino ad un ritorno all’Inter è stato il calciatore lo scorso gennaio, che ha però deciso di restare a Genoa per chiudere la carriera e aiutare il club nella lotta alla salvezza. 37 anni il prossimo luglio e un contratto in scadenza a giugno. Pandev non sembra avere nessuna intenzione di proseguire la sua indimenticabile carriera. E’ pronto a dire basta al calcio giocato. Ad annunciarlo è stato lo stesso calciatore.

Calciomercato Genoa, Pandev si ritira a fine stagione

Goran Pandev, ex calciatore tra le tanti di Lazio, Inter e Napoli, è pronto a lasciare il calcio e lo farà in Serie A vestendo la maglia del Genoa. Nonostante l’età, il calciatore macedone è stato decisivo in più partite quest’anno, mettendo a segno 7 gol e tanti assist decisivi che hanno permesso al Genoa di essere fuori al momento dalla zona retrocessione. Il calciatore è stato intervistato dal Corriere dello Sport, dove ha spiegato come sta vivendo il momento d’emergenza da Coronavirus e parlato della sua scelta futura. Il macedone ha spiegato di avere tanta voglia di tornare in campo, ma prima sarà necessario salvaguardare la salute pubblica. Poi ha concluso con un piccolo desiderio: “Voglio giocare e salvare il Genoa, poi smettere e dire addio al calcio. Vorrei salutare il popolo genoano con lo stadio pieno. Ho dato tutto per questo club e questa maglia, spero di salutare con un Ferraris gremito”.