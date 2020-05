Calciomercato Fiorentina De Zerbi Torino | Dopo l’ottima stagione che sta conducendo con il Sassuolo, Roberto De Zerbi è finito nel mirino di tanti club italiani ed esteri che vorrebbero affidargli il futuro. In passato si è parlato di panchine molto prestigiose in Serie A, da quella del Napoli a quella della Juventus che, però, vista l’emergenza Coronavirus continueranno con Gattuso e Sarri. Allora ecco che si fanno spazio, per l’attuale tecnico neroverde, altre strade, comunque molto ghiotte.

Calciomercato Fiorentina, piace De Zerbi

Roberto De Zerbi ha sempre dichiarato di trovarsi molto bene al Sassuolo. Il suo gruppo, con il tempo si è compattato sempre meglio e ha mostrato un calcio spumeggiante e divertente, soprattutto grazie agli uomini chiave Boga e Berardi. Ha rigenerato anche calciatori come Locatelli e ha fatto le fortune di Traorè e Toljan. La Fiorentina, intanto, punta De Zerbi per la prossima stagione, dopo aver costruito già a gennaio parte della squadra del futuro con calciatori giovani e dediti al calcio veloce, in stile De Zerbi.

News Fiorentina, il Toro vuole De Zerbi

Il Sassuolo non vorrebbe affatto privarsene. Carnevali più volte in passato ha parlato della volontà di continuare con De Zerbi e di prolungare il contratto dell’ex tecnico di Foggia e Benevento. L’accordo, però, ancora non c’è e stando a quanto riporta calciomercato.it, nelle settimane scorse il tecnico è stato contattato da Fiorentina e Torino. Il club di Cairo ha appena rinnovato l’area dirigenziale con Vagnati che vorebbe De Zerbi in panchina al posto di Longo.