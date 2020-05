Calciomercato Fiorentina: Juric è la nuova idea per il 2021

Calciomercato Fiorentina, ecco Juric: il tecnico piace a Rocco Commisso

Calciomercato Fiorentina – Juric | Il valzer delle panchine andrà in scena anche al margine dell’epidemia. Ebbene sì, anche per il mercato che intercorrerà tra la stagione da concludere e quella che verrà, verranno scambiate le diverse panchine in Serie A. Tra queste, sarà protagonista sicuramente la Fiorentina, in attesa di conoscere il futuro di Beppe Iachini. Il tecnico, nonostante un buono score realizzato da quando siede sulla panchina dei viola, potrebbe non essere confermato. Il presidente Commisso cercherebbe così una nuova alternativa e il primo nome, stando a quel che rivela il collega Stefano Cecchi, porterebbe a Ivan Juric

Ultime Fiorentina, Juric finisce nel mirino di Rocco Commisso:

Ivan Juric è stato protagonista indiscusso dell’incredibile cavalcata dell’Hellas Verona, in questa stagione. La neopromossa squadra veneta si è messa in luce nel corso di tutto il girone di andata e, in attesa di conoscere lo scenario per la ripresa, aveva messo nel mirino l’approdo in Europa League. Un sogno difficile, ma possibile, considerando la bravura dello stesso allenatore e dell’incredibile qualità espressa nel gioco, dagli scaligeri. La posizione in classifica dice che è il Verona è ad un solo passo dal settimo posto, occupato dal Milan e, in caso di ripresa, Juric condurrà i suoi verso la qualificazione. Al margine della stagione però, potrebbe passare ai viola. La Fiorentina lo avrebbe individuato come obiettivo numero uno per la stagione 2021. Lo ha rivelato Stefano Cecchi ai microfoni di Radio Sportiva.