Calciomercato Fiorentina, Barone su Castrovilli: “Resta sicuramente qui”

Calciomercato Fiorentina, Barone blinda Castrovilli: “Rimarrà a Firenze”

Calciomercato Fiorentina – Castrovilli | E’ l’oggetto del desiderio in Italia e non solo, parliamo del centrocampista e talento italiano, Gaetano Castrovilli. Le voci di mercato non mancano, con le idee tra le big italiane che avanzano, perché Juventus e Inter non molleranno sul calciatore pugliese e neanche lo farà il Napoli. A parlare però, questa volta, è Joe Barone. Il braccio destro di Rocco Commisso ha fatto chiarezza sul giocatore, blindando in via definitiva il proprio pupillo, e lo ha fatto ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Questo che segue, è il suo annuncio: “Castrovilli è un giocatore che rimarrà sicuramente qui a Firenze“.

Voci allontanate quelle di mercato, legate al giovane talento italiano della Fiorentina, Gaetano Castrovilli. Altro che cessione, il vice di Commisso è stato molto chiaro. Le parole di Joe Barone ai microfoni della rosea, non lasciano più dubbi: Castrovilli resterà a Firenze. Mette nel mirino la convocazione ad Euro 2021, ed è proprio con la maglia dei viola che potrà conquistarla. La Juventus e l’Inter, così come il Napoli, restano dunque defilate. E le parole su Federico Chiesa, non mancano: “Federico ha un contratto importante con noi, ci sono arrivate diverse richieste, pure dall’Europa. Vedremo a fine stagione”.