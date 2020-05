Calcio mercato Milan: 20 milioni per Szoboszlai, sfida con la Lazio

Ultime Milan: Szoboszlai il colpo estivo

Calcio Mercato Milan Szoboszlai Lazio ultime | Dominik Szoboszlai, esterno d’attacco del Salisburgo, è finito nel mirino dei grandi club d’Europa. Il calciatore classe 2000 ha un contratto in scadenza nel 2022. Sul calciatore tanti club, tra cui anche due italiani. Sono Lazio e Milan i due club di Serie A che hanno messo gli occhi sul calciatore ungherese. Lazio un po’ più indietro, mentre il Milan ha intenzione di chiudere subito per bruciare la grande concorrenza dei club europei come quelli inglesi. Asta aperta per il giocatore che ha annunciato nei giorni scorsi di avere tante offerte sul piatto e che solo lui nelle prossime settimane deciderà la sua destinazione. L’idea del Milan è quella di chiudere il colpo con Gazidis per circa 20 milioni di euro, si attende di capire chi arriverà sulla panchina rossonera. Ralf Rangnick potrebbe dare una mano importante per la chiusura dell’acquisto del giovane calciatore.

Calcio mercato Milan: 20 milioni per Szoboszlai

Come riportato da Sportmediaset, è un derby italiano quello per Dominik Szoboszlai. La Lazio di Lotito prova a insidiare il Milan, che nei giorni scorsi è già entrato in contatto con il Salisburgo e con il calciatore. E’ stato lo stesso giocatore ad annunciare di aver ricevuto l’offerta del club rossonero e che nei prossimi giorni farà la sua decisione definitiva. Per convincere il Salisburgo servono circa 20 milioni di euro.