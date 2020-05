Ultime Milan, Zlatan is back: 15 giorni per decidere, Ibrahimovic sarà in quarantena

Ultime Milan – Ibrahimovic | Era tanto atteso il calciatore del Milan, Zlatan Ibrahimovic. Non molto tempo fa fu accolto a Milano da una folla incredibile di tifosi, che non vedevano l’ora di poterlo riavere a San Siro. Lo scenario è clamorosamente cambiato, perché ovviamente ora non è più possibile accogliere il campione così, con l’emergenza legata al Coronavirus che ha cambiato drasticamente le nostre vite. Eppure i tifosi del Milan, anche da casa, non vedevano l’ora di rivederlo a Milano. La sua è una situazione particolare, perché al margine di questa stagione, potrebbe dire addio ai colori rossoneri e forse pure al calcio. Sì è parlato molto in quest’ultimo periodo del suo futuro ed è proprio ora che si continuerà: Zlatan, ora che è a Milano, prenderà una decisione ben precisa.

News Milan, torna Ibrahimovic tra quarantena e futuro: sarà ancora in Italia?

Si è allenato tantissimo con l’Hammarby, club di cui è proprietario, e ora è tornato al Milan, Zlatan Ibrahimovic. Non ne vuole sapere di farsi trovare impreparato, in attesa però di conoscere il proprio futuro. E’ di questo che da stasera comincerà a parlare assieme alla sua società. Intanto lo svedese è atterrato qualche istante fa a Malpensa, come riportato dal Corriere dello Sport e ora arriverà la sua quarantena italiana di 15 giorni, che gli servirà per capire quale scenario gli riserverà il futuro.