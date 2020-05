Tianjin Tianhai, fallimento per l’ex club di Cannavaro: grave crisi economica

Tianjin Tianhai verso il fallimento: la società non riesce più a sostenere la forte crisi

Tianjin Tianhai – Fallimento | L’emergenza sta mettendo in ginocchio tutti, anche il mondo del calcio. Mettendo da parte i discorsi legati ai club ai vertici del panorama mondiale, la crisi economica può diventare fatale per alcune società. E’ il caso del club cinese, il Tianjin Tianhai, ex club di Fabio Cannavaro. La proprietà asiatica, stando a quel che rivelano direttamente da Beijing News, avrebbe fatto una richiesta ufficiale alla federazione cinese calcistica, per ritirare la propria squadra dalla competizione. Il campionato avrebbe dovuto prendere il proprio via nel mese di marzo, ma l’epidemia ha rimandato il tutto.

Non potrà ricominciare, il club del Tianjin Tianhai si trova costretto a chiudere i battenti. Tutto vero, la squadra andrà verso il fallimento, colpita profondamente dalla crisi economica che si abbatte anche sul mondo del calcio. Il picco della propria recente storia lo avevano raggiunto grazie all’approdo del Campione del Mondo 2006, Fabio Cannavaro, con in squadra i due talenti in arrivo dai club europei, Alexandre Pato e Axel Witsel. Di quel club resta poco e niente, con la società che non riuscirà più a sostenere le spese per portare avanti la società. Uno scenario triste, che rischia di potersi vedere non solo nella Super League cinese, ma anche nel panorama calcistico europeo.