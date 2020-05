Silvia Romano torna in Italia, choc sui giornali

Coronavirus Italia Silvia Romano libera prime pagine Il Giornale Libero | Silvia Romano, giovane italiana tenuta in ostaggio per circa 1 anno e mezzo in Kenya, è stata liberata nelle ultime ore ed è tornata in Italia nella giornata di ieri. La ragazza italiana in questo periodo di prigionia si è convertita all’Islam come lei stessa ha ammesso ed è atterrata a Ciampino con ambiti somali. Abbraccio commovente con i parenti al suo arrivo in Italia. Questo ha scatenato in alcuni quotidiani italiani indignazione, come nel caso di Libero e Giornale. Titoli choc da parte dei quotidiani italiani contro la ragazza e contro la religione islamica.

Libero e Il Giornale, prime pagine choc contro Silvia Romano

Giornata di festa ieri per l’Italia, che dopo quasi due anni è riuscita a riportare a casa la giovane Silvia Romano. La ragazza milanese che era stata rapita in Kenya, è tornata dalla propria famiglia. Commovente l’abbraccio all’aeroporto di Ciampino, dove era presente anche il Premier Giuseppe Conte e il Ministro Di Maio. Intanto, il giorno dopo (oggi), l’Italia è costretta ad assistere all’ennesima prima pagina choc di Libero e Il Giornale. Vergogna sui quotidiani per le prime pagine riservate a Silvia Romano. La giovane italiana, per essersi convertita all’Islam, è stata definita anche ingrata, come se essere islamici fosse un reato.