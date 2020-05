Serie A, Speranza e Spadafora insieme: “Ok allenamenti, ma prudenza”

Con un comunicato congiunto, i ministri della Salute e dello Sport hanno espresso la posizione del Governo in merito alla ripresa degli allenamenti in gruppo e quindi al ritorno in campo in Serie A.

Serie A, si torna al calcio giocato

Il Comitato Tecnico–Scientifico si è espresso sul valore del protocollo approntato per il ritorno in campo in Serie A: dovranno essere approntate delle correzioni, da ritenersi obbligatorie e ineludibile, ma sono maturi i tempi per un ritorno alle sessioni in gruppo. “Il parere del CTS conferma la linea della prudenza dei Ministri competenti“, si legge nella nota congiunta di Speranza e Spadafora. Le linee guida saranno trasmesse alle Federazioni, poi, completate le modifiche richieste, si potrà finalmente tornare ad allenarsi assieme al resto della squadra.

