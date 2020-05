Serie A, Speranza e Spadafora insieme: “Ok allenamenti, ma prudenza”

Con un comunicato congiunto, i ministri della Salute e dello Sport hanno espresso la posizione del Governo in merito alla ripresa degli allenamenti in gruppo e quindi al ritorno in campo in Serie A.

Serie A, si torna al calcio giocato

Il Comitato Tecnico–Scientifico si è espresso sul valore del protocollo approntato per il ritorno in campo in Serie A: dovranno essere approntate delle correzioni, da ritenersi obbligatorie e ineludibile, ma sono maturi i tempi per un ritorno alle sessioni in gruppo. “Il parere del CTS conferma la linea della prudenza dei Ministri competenti“, si legge nella nota congiunta di Speranza e Spadafora. Vero che bisognerà ancora attendere che le linee guida siano trasmesse alle Federazioni e quindi poi recepite, ma il cambio di atteggiamento è netto. Rispetto alle parole del ministro dello Sport di pochi giorni fa, l’inversione di tendenza è chiara.

Serie A, cosa manca per il ritorno in campo?

Il dubbio, secondo fonti vicine ad ambienti federali, è sempre cosa fare in caso di un nuovo positivo, alla ripresa degli allenamenti o addirittura quando ricomincerà il campionato. L’unica strada da percorrere è quella dell’isolamento dei calciatori eventualmente positivi. Va notato come qualcuno di questi, in privato, non abbia fiducia e soprattutto la volontà di tornare a giocare e manifesti i suoi dubbi. Il modello tedesco al momento è l’unico a cui guardare.