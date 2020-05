Roma, Zaniolo verso il pieno recupero: potrebbe scendere in campo a luglio

Roma Zaniolo Infortunio | Il calcio sembra poter ricominciare. I club di Serie A hanno iniziato una prima fase di allenamenti individuali in attesa del via libera del Governo per tornare ad allenarsi in gruppo e preparare il rientro in campo. Anche la Roma è tornata a Trigoria e dal prossimo mese potrebbe rivedere ai campi di allenamento anche Nicolò Zaniolo.

Notizie Roma, Zaniolo sta bene: Fonseca è soddisfatto

Il giovanissimo talento giallorosso si è infortunato lo scorso 12 gennaio nella gara contro il Milan. Dopo 4 mesi ha superato positivamente i primi test fisici e, secondo quanto riporta sportmediaset.it, dal prossimo mese potrebbe tornare in campo ad allenarsi al piccolo trotto. Durante la quarantena ha seguito tutte le indicazioni dello staff medico della Roma e anche la prima corsa in campo sotto gli occhi di Fonseca ha dato segnali molto positivi.

Roma, Zaniolo torna in campo a luglio dopo l’infortunio

Visto lo stop della Serie A e il possibile rientro in campo a metà giugno, ci sono molte possibilità di rivedere Zaniolo protagonista con la maglia della Roma. Tra un mese o un mese e mezzo, infatti, il calciatore potrebbe tornare a pieno ritmo a disposizione di Fonseca. La Roma, ovviamente, si muoverà con molta cautela per evitare inutili rischi di ricadute e pensa di schierarlo in partita a partire da luglio.