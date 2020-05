Ripresa Serie A, Spadafora: “Se la FIGC accetta le linee guida, ripartiamo il 18 maggio”

Ripresa Serie A, arriva l’annuncio di Spadafora: “Pronti per gli allenamenti, dal CTS arriva una richiesta”

Ripresa Serie A – Spadafora | E’ il tema su cui si discute di più in Italia, e riguarda appunto, la ripresa del calcio. La Serie A potrebbe riaprire i propri battenti ed è di questo che ha parlato il Ministro allo Sport italiano, Vincenzo Spadafora. Le sue parole, ai microfoni del TG1, sono molto chiare, dopo alcune incomprensioni ai vertici, con la FIGC: “Il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) ha chiesto delle modifiche per quel che riguarda il protocollo: in caso di un solo positivo all’interno di un club, deve obbligatoriamente scattare la quarantena per l’intero gruppo“.

Le parole di Spadafora sulla ripresa della Serie A

L’emergenza Coronavirus ha colpito particolarmente il nostro Paese, ma l’Italia entra ora nella fase due, e ora anche la Serie A potrebbe andare verso la ripresa. Le parole che seguono sono ai microfoni della Rai, da parte del Ministro allo Sport, Vincenzo Spadafora: “La posizione è chiara: se la FIGC dovesse accettare queste indicazioni, gli allenamenti riprenderanno il 18 maggio. Ci vuole prudenza, la prossima settimana avremo nuovi dati per capire come procede la situazione nel nostro Paese”. Il Ministro, inoltre, fa sapere che nella giornata di domani arriverà in via ufficiale il programma sulle linee guida, che serviranno per riprendere le attività sportive.