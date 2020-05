Premier League, contratti in scadenza: arriva la decisione ufficiale dall’Inghilterra

Premier League – Contratti | Dall’Inghilterra continuano ad arrivare notizie, inerenti alla ripresa del calcio e quel che riguarda il mondo della Premier League. Dopo il consenso arrivato nel pomeriggio da parte del Governo inglese, sulla ripresa del calcio in terra britannica, si comincia a delineare tutto quel che concerne la vera e propria ripartenza.

I colleghi di The Indipendent hanno fatto il punto della situazione, con i vertici della lega della Premier League che hanno preso una decisione importante, in merito alle vicende legate ai contratti. I calciatori che hanno accordi fissati con scadenza al 31 giugno, vedranno prolungare la stessa, fino al termine della stagione sportiva in corso. Dunque, i contratti non vedranno scadenza al margine del mese di giugno, ma solo quando la stagione 2019/2020 sarà effettivamente conclusa.

Prolungano i contratti con scadenza al 31 giugno: la decisione dalla Premier League

La Premier League riparte il primo giugno e le situazioni contrattuali, pure cambiano. Il dirigente Richard Masters ha annunciato che niente andrà a ledere la competitività della Premier League, con ogni club che non partirà svantaggiato sulle altre, in merito ad ogni situazione interna alle società. E’ per questo che verrà attuata la soluzione del prolungamento dei contratti, con i club che si accorderanno ovviamente con i propri tesserati per confermare le volontà di entrambe le parti.