Notizie Verona, Pessina: “Zaccagni ha avuto paura”

Hellas Verona | Matteo Pessina, centrocampista del Verona, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio Rai.

”E’ stato un periodo difficile, la situazione è stata difficile per tutti. Solo uno della nostra squadra ha avuto il virus ma è stata dura per tutti”.

Ripartenza?

“Si sentono diversi pareri, anche discordanti. C’è chi vuole ricominciare e chi no. A me piacerebbe ripartire ma servono regole certe perché la salute viene prima di tutto”.

Allenamenti?

“Difficile giocare senza contatti”.

Pessina su Zaccagni

Pessina ha parlato anche di Zaccagni e del suo contagio che ha spaventato molto il ragazzo:

Zaccagni?

“Ha avuto paura, per fortuna è stato bene e i sintomi non sono stati preoccupanti, ma si è spaventato per questo virus che ha ucciso migliaia di persone in Italia”.

Norme?