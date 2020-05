Notizie Lazio, Lotito: “Non siamo più la ‘Lazietta’, abbiamo programmato”

Ultime Lazio | Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato nel corso di un’intervista concessa alla Radio Ufficiale del club:

Le parole di Lotito

“Sono stato molto al centro, ho seguito tutto. Vogliamo ribadire l’orgoglio di appartenere a questi colori, siamo riusciti a cambiare la mentalità dei giocatori, che ora sanno di far parte di uno dei club più importanti, ci scelgono perché convinti di far parte di uno dei club migliori, con strutture all’avanguardia. Vogliamo rappresentare i tifosi, ho visto un cambiamento radicale della valutazione della Lazio e del club”.

Società? “Oggi siamo la grande Lazio, non più una lazietta. Quest’ultima, rappresenta un momento di difficoltà nella nostra storia. Ora siamo attenti a rappresentare i tofisi. Questo viene riconosciuto da tutti, grazie anche al supporto della nostra tifoseria”

Primo posto? “Voglio che i calciatori capiscano di far parte di un club unico per poter rendere grande la Lazio, sotto ogni punto di vista. Vogliamo essere primi. Abbiamo realizzato tre palestre avveniristiche, una per la prima squadra, una per la Primavera ed una per il settore giovanile. Abbiamo poi tre centri di fisioterapia, 19 spogliatoi come nessun altro in Serie A”.