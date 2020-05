Notizie Juventus, Higuain non torna a Torino

Ultime Juventus, Gonzalo Higuain potrebbe non tornare a Torino. Come riportato da Tuttosport, ha del clamoroso quanto trapela dagli ambienti bianconeri. L’ex Napoli avrebbe ottenuto un ulteriore permesso per restare in argentina e per ora non c’è ancora una data sul rientro.

Come riportato dal Corriere, inoltre, a Torino per ora manca anche Adrien Rabiot.

La società bianconera nel richiamare tutti infatti non ha fissato una data limite entro la quale arrivare a Torino. Questa potrebbe essere applicata quando gli allenamenti non saranno più facoltativi.

Per Rabiot la situazione è diversa. Basta poco al centrocampista francese per organizzare il viaggio di ritorno e dare il via a sua volta alle due settimane di isolamento domiciliare obbligatorio per chi arriva in Italia dall’estero. Il centrocampista, infatti, è in Costa Azzurra, a pochi chilometri dal confine e dal Piemonte.

Ultime Juve: la situazione di Higuain

Dall’altra parte del mondo c’è invece Higuain, che nelle scorse settimane aveva già fatto trapelare la propria volontà di starsene in Sud America. Tra le preoccupazioni per il virus e la volontà di restare vicino alla malata mamma Nancy, Higuain fa i capricci.

Inoltre c’è in ballo anche una trattativa per il rinnovo che non convince la Juve. Potrebbe farlo anche lui in questi giorni, temporeggiando magari ancora per un po’, quanto necessario per avere la certezza della ripartenza del calcio italiano.

Ma questi mesi sarebbero solo un passaggio obbligato visto che a fine anno andrà via. A fine anno potrebbe perdere tutto: record di gol, inseguito da Immonbile, maglia bianconera, contratto. Insomma Higuain non è contento. Lo sogna il River Plate ma sembra un affare impossibile.