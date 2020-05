Notizie Fiorentina, Barone: “Chiesa è contento ed ha una contratto”

Fiorentina | Joe Barone, dirigente della Fiorentina, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio Anch’io Lo Sport:

“Questa settimana ci siamo rivisti tutti ed è stata una forte emozione. Un primo passo verso la normalità. Abbiamo seguito il protocollo, abbiamo ancora dei positivi ma sono asintomatici. Consideriamo di recuperare anche loro al più presto. Seguiremo attentamente il protocollo, c’è grande voglia di tornare alla normalità”.

Notizie Fiorentina: Barone su Castrovilli e Chiesa

Il braccio destro di Rocco Commisso ha parlato del ritorno in campo e del mercato:

Giocare? “Pensiamo a questa e alla prossima stagione, dagli abbonamenti al calciomercato fino agli sponsor. Il 18 maggio speriamo di tornare e vedere positivo. Noi siamo per giocare a calcio, in sicurezza e con la salute di tutti. Il vero disastro sarebbe rovinare questa stagione e fare lo stesso anche con la prossima, ora nessuno si può permettere che non sia regolare quella che verrà. In ogni caso non possiamo tenere i giocatori fermi tre mesi, gli allenamenti con tutti i calciatori vanno rirpresi”.

Castrovilli? “Castrovilli è uno dei talenti italiani su cui puntiamo. Ha grandi margini di crescita, lui sa che siamo ambiziosi ed è convinto di restare”.