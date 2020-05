Mercato Juventus, Pogba più vicino: lo United ha trovato il sostituto

Mercato Juventus: Pogba può arrivare, lo United pronto a liberarlo

Mercato Juventus Pogba | Il mercato europeo continua ad andare avanti ad altissimi ritmi, e in queste ultime settimane le big di ogni campionato stanno cercando rinforzi in vista della prossima stagione. Tantissimi top player in ballo, tra cui Paul Pogba, attualmente in forza al Manchester United, e continuamente cercato da varie pretendenti. La Juventus ovviamente è sempre in agguato, e vorrebbe a tutti i costi riportare il centrocampista francese a Torino, nonostante ci siano tantissime difficoltà nella trattativa.

Il problema principale è sempre stato rappresentato dai Red Devils, i quali hanno sempre eretto un muro sul Polpo, chiedendo cifre enormi e cercandolo di blindare ad ogni costo. Ora lo scenario sembra diverso però, con la squadra di Solskjaer che sembrerebbe essersi rassegnata sul futuro di Pogba: può partire, e il sostituto potrebbe essere Saul, pronti 80 milioni di euro per lui. Questa la notizia riportata da cm.it.

News Juventus: Pogba-United è finita, pericolo Real

L’avventura di Pogba con la maglia dello United potrebbe essere finita, ma il pericolo più grosso nella trattativa che lo porterebbe a Torino, è ad oggi rappresentato dal Real Madrid. I Blancos restano in agguato per il francese, si prospetta il solito duello.