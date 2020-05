Coronavirus, il LASK Linz si ritrova la polizia in allenamento: controlli a tappeto

Coronavirus, il LASK Linz interrotto in allenamento: arriva la polizia

Coronavirus – LASK Linz | Il campionato riparte, è arrivato l’annuncio da parte di alcune federazioni in Europa, a seguito dello stop causato dall’emergenza Coronavirus. Tra queste, anche il campionato austriaco ha messo nel mirino la ripartenza, recuperando così l’annata in corso, senza chiudere i battenti come fatto in Olanda, Belgio e Francia. E’ per questo motivo che, nel rispetto totale, il LASK Linz è tornato ad allenarsi ormai da un po’, perché in Austria è consentito, ma il club si è ritrovato interrotto dalla polizia. Ebbene sì, le forze dell’ordine sono arrivate ai campi di allenamento del club, per una verifica in merito alle normative imposte dal Paese.

Distanza di sicurezza in allenamento: il LASK Linz rispetta le norme in merito all’epidemia del Coronavirus

La squadra numero uno dell’Austria, attualmente ferma al primo posto a 54 punti, è stata sorpresa nel corso degli allenamenti odierni, dalla polizia che ha fatto irruzione sui campi da gioco. In Austria è così che stanno monitorando gli allenamenti, per capire se i club stanno rispettando o meno tutte le nuove norme imposte dal governo del Paese. Le autorità hanno fatto i dovuti controlli e poi, sotto l’occhio vigile della polizia, i membri tecnici assieme ai propri tesserati, hanno continuato a svolgere l’attività sul campo. Gli allenamenti individuali, con tutte le distanze di sicurezza del caso, sono continuati in tal modo.