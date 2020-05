Coronavirus, vacanze estive: Conte sulle riaperture differenziate tra regioni

Coronavirus Italia, vacanze estive: Conte riapre ma con differenze tra Regioni

Coronavirus Italia Fase 2 vacanze estive Conte ultime | Il premier italiano, Giuseppe Conte, è pronto a firmare in queste ore il decreto emergenza per l’Italia. Il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana continua a tenere alta l’attenzione della popolazione in questi primi giorni di Fase 2. Intanto, nei giorni scorsi ha annunciato che quest’estate la gente potrà andare in vacanza e al mare. Una notizia che dà sollievo alla gente che è rinchiusa in casa ormai da diversi mesi. Ci sarà, come giusto che sia, una differenza tra regione in regione a causa dell’emergenza ancora alta in determinati luoghi d’Italia.

Tutto dipenderà dall’evolversi del virus nel nostro paese. Infatti, se la situazione dei casi positivi continuerà a restare sotto controllo, si penserà ad un piano di riapertura differenziato da regione a regione. Il prossimo mese sarà decisivo, in particolare per il sud Italia, che si prepara a riaprire luoghi di vacanza e spiagge. Dunque, Conte, potrebbe dare l’ok, con l’arrivo dell’estate e le ferie, per passare le vacanze al mare. Si inizierà proprio dai luoghi meno colpiti per poi riaprire tutte le regioni ma con differenze di norme in base ai casi. Sarà la curva epidemiologica a decidere alla fine quale sarà il futuro dell’Italia. L’idea è quella di convincere la popolazione a non lasciare il paese e passare le proprie vacanze in Italia.