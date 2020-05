Coronavirus Italia, oggi conferenza Conte-Regioni: decisione sulle aperture del 18 maggio

Coronavirus Italia Conte Regioni | L’Italia si appresta ad affrontare la seconda settimana della Fase 2 che culminerà con la data più attesa da tutti gli italiani: il 18 maggio. E’ quello il giorno segnato sul calendario per la riapertura più generale di attività commerciali e produttive.

Coronavirus Italia, Conte-Regioni: oggi la videoconferenza decisiva

Oggi pomeriggio Giuseppe Conte incontrerà le Regioni per discutere delle riaperture fissate per il 18 maggio. Oltre al Premier Giuseppe Conte, all’incontro prenderanno parte i Ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza. La richiesta delle Regioni è la riapertura più rapida e capillare possibile per non incorrere in ulteriori problemi di natura economica.ù

Fase 2: a Bolzano riaprono bar e ristoranti con servizio ai tavoli

Alcune Regioni, intanto, hanno già provveduto alla riapertura di alcune attività. La legge regionale di Bolzano e dell’intero Alto Adige, in vigore dalla scorsa settimana, ha previsto la riapertura generale di bar, parrucchieri e ristoranti. Per bar e ristoranti ripartirà il servizio ai tavoli, con una distanza minima di due metri fra un tavolo e l’altro. Sarà obbligatorio l’uso della mascherina. Il Ministro Boccia, intanto, ha chiarito la posizione del Governo circa la riapertura differenziata tra regioni.

“Spero che con la differenziazione territoriale possano riaprire ovunque e poi sarà responsabilità delle singole Regioni regolarsi. Se i contagi andranno giù potranno riaprire anche altre cose. Se i contagi saliranno su dovranno restringere”.