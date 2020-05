Coronavirus, furti ai calciatori: Lloris acquista un cane da 17 mila euro

Coronavirus – Tottenham, Lloris si cautela dai furti e acquista un cane

Coronavirus Inghilterra Tottenham Lloris cane | L’emergenza Coronavirus mette in ginocchio tutto il mondo, soprattutto economicamente. Resta alta la crisi anche in Inghilterra, dove anche i calciatori sono stati colpiti. Infatti, i calciatori di Premier League, non se la stanno passando affatto bene a causa di continui furti alle proprie ville e abitazioni in questo periodo di caos. Tanti i calciatori colpiti nelle ultime settimane. Per questo, Hugo Lloris, portiere e capitano del Tottenham, ha voluto cautelarsi e mettere al sicuro la propria abitazione da possibili attacchi. Il noto portiere francese ha infatti acquistato un cane d’elite per una cifra esorbitante.

Coronavirus, Lloris spende quasi 20 mila euro per un cane

E’ così quindi che Lloris cerca di tenere lontani i casi dalla propria casa. Acquistato un cane da circa 17 mila euro per difendersi dai malviventi. Come riportato dai media inglesi, sono sempre più frequenti in questo periodo gli attacchi alle abitazioni dei calciatori in Inghilterra. Intanto, come riporta il quotidiano spagnolo As, Hugo Lloris avrebbe deciso di proteggersi in questo modo. Acquistato un pastore tedesco della Elite Protection Dogs. Si tratta di un cane addestrato alla sicurezza e alla protezione domestica, che è anche utilizzato da militari e polizia. Una grossa spesa, che però potrebbe servire al calciatore di tenere lontane le bande dalla propria villa.