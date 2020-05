Il fattore R0 sta indicare la contagiosità di un virus: per quanto riguarda il covid-19, in Germania era arrivato a toccare livelli infimi. Con l’allentamento delle misure di restrizione, è tornato a salire ma la Bundesliga non si preoccupa ed anzi scenderà in campo come già annunciato da Angela Merkel.

A molti i discorso del Cancelliere tedesco era sembrato azzardato.