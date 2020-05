Coronavirus, in Germania risale il fattore R0: ma la Bundesliga riparte

Il fattore R0 sta indicare la contagiosità di un virus: per quanto riguarda il covid-19, in Germania era arrivato a toccare livelli infimi. Con l’allentamento delle misure di restrizione, è tornato a salire ma la Bundesliga non si preoccupa ed anzi scenderà in campo come già annunciato da Angela Merkel.

L’R0 del covid-19 torna a salire in Germania

A molti il discorso del Cancelliere tedesco era sembrato azzardato. E lo sembrerà ancor di più dopo le ultime notizie provenienti dalla Germania. Secondo i dati raccolti dal Robert-Koch-Institut, responsabile per la raccolta dei dati sul contagio, l’R0 è attualmente di 1,13, in aumento ancor rispetto allo 1,10 registrato questo sabato, quando poi in precedenza si era attestato sullo 0,65. Colpa dell’allentamento delle misure di restrizione degli spostamenti dei cittadini tedeschi. Un dato che potrebbe sicuramente fornire un appiglio a chi è contro la ripartenza del calcio, ma soltanto ad un’analisi superficiale.

La ripresa della Bundesliga

Parlare infatti di un indice R0 al’1,13 in Germania equivale ad un dato tutto sommato confortevole. I posti in terapia intensiva sono oltre 20.000, tali da reggere ampiamente l’urto di un aumento dei contagi ed infatti il campionato non è a rischio. Anche perché il protocollo è stato già firmato, e anche in caso di nuovi contagi si andrebbe avanti lo stesso. Sta ora al premier Conte, che si è arrogato la decisione sulla Serie A, regolarsi di conseguenza, in base alla situazione sanitaria italiana.