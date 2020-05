Coronavirus: bar, ristoranti e parrucchieri riaprono, ok del Governo

Tweet on Twitter

Coronavirus: bar, ristoranti e parrucchieri pronti a riaprire

Coronavirus Bar Ristoranti Parrucchieri | L’emergenza Coronavirus continua a soggiogare il nostro paese, e la quarantena obbligatoria resta uno dei disagi più gravi. Stesso discorso anche per numerose attività, costrette a restare chiuse fino a data da definirsi. Intanto però il netto miglioramento di queste ultime settimane ha dato un input importante al Governo per provare ad accelerare la Fase 2, consentendo ad alcuni di anticipare la ripresa. Proprio nelle ultime ore è arrivata infatti una notizia piuttosto importante e positiva per quanto riguarda bar, ristoranti e parrucchieri. A dare l’annuncio è stato il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti. Queste le sue parole su twitter:

“Bar, ristoranti e parrucchieri? Il premier Conte ha accolto la richiesta di autonomia delle Regioni nella gestione della Fase 2, avanzata nei giorni scorsi con una lettera dei governatori indirizzata al Premier. Dal 18 maggio si potranno quindi aprire le attività sotto la nostra responsabilità e in base alle esigenze del territorio.

Coronavirus: Italia pronta a ripartire

Siamo arrivati nella parte più decisiva di questa emergenza, e la Fase 2 sembra essersi incanalata nella giusta direzione. Le attività stanno lentamente ripartendo, e stesso nella giornata di oggi c’è stato un importante incontro tra Conte e le Regioni. Questo quanto riportato dalla nostra redazione.