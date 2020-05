Calciomercato Roma: Ilicic può arrivare, pronto lo scambio

Calciomercato Roma: Ilicic nella capitale? Ecco l’idea

Ultime Roma, Ilicic può arrivare i estate. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club giallorosso pensa anche allo sloveno.

La chiave di volta è Cengiz Ünder. L’esterno ha molto mercato ed è il giocatore che può risolvere i problemi della Roma. I dirigenti sperano di incassare almeno 30 milioni, con un’ottima plusvalenza. Le richieste sono tante, in particolare dalla Turchia e dalla Germania, ma su di lui c’è anche l’Atalanta.

I rapporti tra i due sono ottimi, come dimostrato dagli affari Cristante, Mancini e Ibanez in giallorosso in meno di 24 mesi.

Ora però è la Dea che chiede un calciatore: Ünder un attaccante adatto al gioco di Gasperini. Il club di Percassi non ha problemi di soldi, ha un monte ingaggi di molto inferiore alla Roma ed è virtualmente in Champions League per il secondo anno consecutivo. L’offerta dell’Atalanta è di 15 milioni, più un giocatore in contropartita.

La Roma vorrebbe Josep Ilicic, un attaccante che la società giallorossa ha cercato nelle ultime due stagioni.

Ultime Roma: tra nomi dall’Atalanta

La punta chiede tanto a 32 anni, quasi tre milioni d’ingaggio a stagione. Inoltre Ilicic a Bergamo ha la possibilità di giocare ancora in Champions League. Per questo la contropartita potrebbe essere un’altra.

Occhio al nome di Timothy Castagne, belga di 24 anni, esterno, che può giocare sia a destra che a sinistra. Il terzo nome, invece, è quello di Mattia Caldara. Difensore centrale, 26 anni, a gennaio è tornato all’Atalanta in prestito (biennale, fino al 2021) dal Milan, dove non aveva convinto. Con Gasperini ha ritrovato fiducia, insomma la Roma si muove.