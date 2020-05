Calciomercato Napoli, Orsolini: l’agente rivela l’interesse degli azzurri

Calciomercato Napoli, Orsolini può finire in azzurro: la rivelazione dell’agente

Calciomercato Napoli – Orsolini | E’ uno dei giovani talenti più influenti del panorama calcistico italiano, parliamo del calciatore del Bologna, Riccardo Orsolini. Sono diversi i club interessati al pupillo di Sinisa Mihajlovic, talento che poco prima dello stop legato al Coronavirus, aveva pure conquistato la Nazionale maggiore, trovando la convocazione del Commissario Tecnico, Roberto Mancini. Ci sarà da capire quali saranno le volontà del calciatore, perché nelle sue idee c’è sicuramente la voglia di continuare ad incantare tutti, giocando titolare per accendere su di sé la luce di ogni riflettore, in vista di Euro 2021. A parlare del suo futuro è l’agente dello stesso calciatore, Donato Di Campli, che ha rivelato un’interessante scenario di calciomercato, ai microfoni di Radio Marte.

Ultime Napoli, obiettivo Orsolini? L’agente vuota il sacco

Nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia La Rete’, l’agente di Riccardo Orsolini ha rivelato l’interesse del Napoli, sul calciatore. Quelle che seguono, sono le parole di Donato Di Campli, procuratore del calciatore del Bologna: “Piace al Napoli? Vi dico la verità, lo slittamento di Euro 2020 all’anno prossimo e tutta quest’emergenza, cambia molte cose. A nessuno interessa una cessione a Bologna, i prezzi non sono più giusti, e poi Riccardo cerca continuità in vista proprio dell’Europeo che verrà. Altrove diventerà complicato averne, ma non nascondiamo che l’interesse del Napoli lusinga lo stesso giocatore. Lotta per lo scudetto ogni anno, gioca in Champions League, impossibile non considerare il Napoli tra le idee. Non ha paura della concorrenza, ma è chiaro che un conto è fare 35 partite, rispetto a 15 o 20, cambia molto in vista dell’impegno in Nazionale”.