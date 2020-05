Calciomercato Napoli: Mertens, è addio. Distanza ampia con De Laurentiis

Ultime Napoli: Mertens via, tanti i club sulle sue tracce

Ultime calcio mercato Napoli Mertens | Sembra ormai giunto verso la conclusione il capitolo Dries Mertens. L’attaccante belga classe 1987 (33 anni nei giorni scorsi) non rinnoverà con la SSC Napoli. Ormai è sempre più certo, il calciatore non ha raggiunto l’accordo economico con il presidente De Laurentiis. Sull’attaccante, intanto, c’è la fila. Sempre più i grandi club vogliono Mertens e sono in contatto per il suo ingaggio. Il belga a parametro zero rappresenta una vera e propria occasione per i grandi club. Su di lui PSG, Chelsea ed Everton all’estero. Mentre in Italia ci sono Inter, Roma, Milan e Juventus.

“Secondo il quotidiano belga “Het Laatste Nieuws”, infatti, Mertens lascerà Napoli. L’incontro avuto a inizio marzo con De Laurentiis sembrava avesse riportato il sereno fra le parti con il conseguente rinnovo di contratto. Invece, col passare delle settimane si è scoperto che la distanza fra il patron e il belga era aumentata e l’addio oggi sembra la soluzione più scontata”