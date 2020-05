Calciomercato Napoli, Gattuso pazzo di Immobile: il tecnico pensa solo agli azzurri

Calciomercato Napoli, Immobile torna in Campania? Gattuso farà follie per convincere il suo club

Calciomercato Napoli – Immobile | Si è calato nella realtà Napoli e non vede l’ora di ricominciare. Parliamo di Gennaro Gattuso, tant’è che, stando a quelle che sono le voci che circolano sul suo conto, il tecnico di Corigliano Calabro avrebbe già comunicato al suo agente Jorge Mendes di fermarsi sulla ricerca per il proprio futuro, perché al momento vede solo l’azzurro della città partenopea. Al Valencia, che avrebbe proposto un’offerta ufficiale, sarebbe stato già recapitato il ‘No, grazie‘ da parte del campione del Mondo 2006. Sì, perché è concentrato su quella che è la ripresa della stagione e non vede l’ora di delineare assieme a De Laurentiis il suo futuro. A prescindere dal prolungamento, Gattuso avrebbe già comunicato alla società di voler proseguire fino a che potrà, con la divisa del Napoli.

News Napoli, Immobile per Gattuso: il tecnico ha in mente due obiettivi

Stando a quel che sono le voci che annuncia l’esperto RAI di calciomercato, Ciro Venerato, ai microfoni di CalcioNapoli24, Gattuso sarebbe convinto della sua posizione a Napoli, tant’è che andrebbe dritto su due obiettivi. Parliamo della permanenza di Dries Mertens, con rinnovo ovviamente del contratto, e dell’assalto per Ciro Immobile. Se c’è un attaccante che gradirebbe avere, il primo nome porterebbe al centravanti di Torre Annunziata. Sarebbe il suo regalo da dare ai tifosi del Napoli che lo hanno subito accolto al San Paolo, riaccendendo un entusiasmo che ormai si stava perdendo.