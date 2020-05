Ultime Milan, Maldini contro Rangnick: il dirigente esplode

Ultime Milan news Maldini Rangnick | Ralf Rangnick è sempre più vicino a poter approdare al Milan. A confermare la notizia nei giorni scorsi è stato lo stesso allenatore tedesco, ex Schalke 04 e Lipsia. Intanto, con il suo arrivo, sembra destinato a dire addio Maldini, che come Boban nei mesi scorsi potrebbe essere messo alla porta. Intanto, l’ex bandiera rossonera in campo, Paolo Maldini, si è sfogato sul possibile arrivo di Ralf Rangnick in rossonero. Al dirigente del Milan non sono andate giù le recenti dichiarazioni di Rangnick sul possibile approdo al club milanese.

Notizie Milan, Maldini si sfoga contro le dichiarazioni di Rangnick

Non ci sta Paolo Maldini. Il direttore tecnico del Milan si confronta con l’ANSA e attacca il tecnico tedesco. Maldini non ha mandato giù le recenti dichiarazioni dell’allenatore, che parlava di un suo possibile approdo in rossonero con un ruolo di pieni poteri gestionali, sia dell’area sportiva che tecnica, dove avrebbe quindi invaso zone già ricoperte in questo momento come lo stesso Maldini. La società ancora non ha preso una decisione sul futuro e lo stesso dirigente rossonero conferma che Rangnick non è stato contattato. L’ex calciatore è una furia e ha chiuso così: “Il signor Rangnick, prima di imparare l’italiano dovrebbe dare una ripassata ai concetti generali del rispetto“.