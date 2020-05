Calciomercato Milan: Jovic, contatti intensi, dipende da Paquetà

Calciomercato Milan: Jovic, contatti sempre più intensi

Mercato Milan, tutto su Luka Jovic. Come riportato dal Corriere dello Sport si intensificano i contatti tra il Milan e l’agente di Luka Jovic, attaccante del Real Madrid, per il passaggio a Milano.

Il serbo è uno degli obiettivi di mercato dei rossoneri per la prossima campagna acquisti, ma già nel mese di gennaio Zvonimir Boban e Paolo Maldini avevano provato a portarlo in Italia.

Lo scopo ora è di ricongiungere la coppia Jovic-Rebic che un anno fa fece benissimo all’Eintracht di Francoforte. Il Milan ha aperto un dialogo con Fali Ramadani, agente che cura gli interessi di tutte e due le punte.

In primis il Milan proverà a riscattare Rebic dal club tedesco (in prestito fino al 2021), inserendo anche Andrè Silva poi si tufferà sulla trattativa Jovic.

Il Milan punta su due fattori: il rapporto con il Real Madrid e la voglia del giocatore di rimettersi in gioco dopo una stagione deludente in Spagna.

Ultime Milan, il problema è il prezzo

Il problema è che l’attaccante è stato pagato lo scorso anno 60 milioni, ma il suo cartellino si è svalutato a causa dello scarso utilizzo e di un infortunio che lo terrà fuori per altri tre mesi.

Per questo il Real non può chiedere tanto. Il Milan punta sulla cessione di Lucas Paquetà(e non solo) per tentare di strapparlo per una quarantina di milioni.